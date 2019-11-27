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Россия "завалит" Индию танками Т-90С

Россия заключила миллиардный контракт по Т-90С
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Москва заключила миллиардный контракт с Нью-Дели

Пока центральной темой в СМИ продолжают оставаться купленные Турцией российские С-400, другой, другой, не менее важный контракт остается практически без внимания.

Индия, о которой все ждут покупки Су-35С и Су-57, подписала другой гигантский контракт с "Рособоронэкспортом" на сумму $1,2 млрд. Он предусматривает передачу технологий для сборки в Индии 464 танков Т-90С. Еще $1,92 млрд получит принадлежащий государству завод, на котором будут собираться те самые машины с кондиционерами. Интересно, что такого количества Т-90 нет даже в российских строевых частях. А у Индии уже сейчас есть 1100 танков Т-90С, закупленных напрямую в России.

Как пишет Defense News, российские оборонные предприятия, прежде всего, "Уралвагонзавод" получат деньги в рублях. Это делается специально для того, чтобы на сделку не могли повлиять США.

Ранее в Индии заявили, что полностью локализовать производство Т-90С не получится, и все равно придется покупать российские детали. На месте будут производиться панорамные прицелы ночного видения, тепловизионные системы управления огнем, динамическая защита. Двигатели и трансмиссия будут поставляться из России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАССПо плану в году будет выпускаться по 100 машин, и поставки должны завершиться в течении четырех лет. Высокопоставленные военные из Индии уже заявляли, что танк, построенный на месте из российских деталей обходится даже дороже, чем просто закупленный в России. Однако индийские власти, во что бы то ни стало, решили поддержать местные предприятия.

Индийцы уже предъявляли претензии российским производителям. В частности, после неудачи индийских танкистов на "Армейских играх-2017" в местных СМИ начали писать о надежности машины в жару.

Александр ИЛЬИН

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