Анкара выбила у Москвы максимально выгодные для себя условия

Турция и Россия близки к соглашению о покупке дополнительных дивизионов С-400. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир – его слова приводит Bloomberg.

Кроме того, стороны намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для "Триумфа", и это уже намного серьезнее. Фактически это означает, что Россия поделится с Турцией технологиями. Именно этого Эрдоган просил у американцев, но те, согласно позиции турецкой стороны, ответили отказом.

Ранее в Турции готовились производить комплектующие к F-35, однако теперь, судя по всему, произошла переориентация на С-400. Самое интересное, что Анкара еще не теряет надежду купить обещанные F-35, хотя в США уже бессчетное количество раз заявляли, что это невозможно.

Демир также рассказал, что Россия предлагала свои истребители Су-35 по "определенной цене", однако каков был ответ, не уточняется.

Первые комплексы С-400 Турция планирует ввести в строй уже в апреле 2020 года. Недавно вблизи Анкары турки испытали радары системы на своих F-16 и F-4. США пугают Турцию санкциями, однако та в ответ пригрозила, что закроет базу ВВС США Иджирлик.