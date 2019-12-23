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Путина спасли от гибели в Финском заливе

Путина спасли от гибели в Финском заливе
Фото: mil.ru
Безопасность российского лидра обеспечили роботы

Командующий Балтийского флота адмирал Александр Носатов рассказал, что перед визитом президента Владимира Путина на остров Гогланд на дне Финского залива было обезврежено немецкое минное поле времен Второй мировой войны. 

"На... острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны, а на морском дне...- целое минное поле из немецких якорных мин, которые с помощью роботизированной подводной техники были уничтожены на месте", –

приводит слова Носатова издание "Красная звезда".

Он добавил, что в 2019 г. на территории Калининградской области инженерные подразделения флота обезвредили более 7 тыс. взрывоопасных предметов. 

В июле этого года Владимир Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива, почтив память подводников, погибших на борту подводной лодки Щ-308 "Семга" во время Великой Отечественной войны.

Валентина МАЙОРОВА

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