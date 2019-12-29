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Продажу российских истребителей Су-30 Армении назвали плохими новостями

Продажу российских истребителей Су-30 Армении назвали плохими новостями
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Правда, переживать нужно не Москве и Еревану

В незавидном положении оказались ВВС Азербайджана. Об этом заявил аналитик с Мальты Бабак Тагвей.

По его словам, покупка Арменией российских истребителей Су-30СМ – дурные вести для Баку. Ведь теперь у Еревана есть самолеты поколения 4+, а Азербайджан тем временем не могут себе позволить подобное приобретение и довольствуются парком МиГ-29, уступив превосходство в воздушном пространстве.

"Их единственный вариант – китайский JF-17", – написал он в своем Twitter.

О первой партии Су-30СМ, доставленной в Армению, стало известно 27 декабря. Премьер-министр Никол Пашинян назвал истребители "главным приобретением" года, пишет "Спутник".

Ранее "Утро" писало о рассекреченных данных относительно поставок военным Су-57 с новым двигателем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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