Пилот больше не нужен

Американцы продолжают экспериментировать в области беспилотной авиации. Вслед за полетами необитаемых F-16, которыми руководили летчики неподалеку, ВМС США и "Боинг" показали летящие палубные самолеты РЭБ EA-18G Growler, в которых... никого не было.

Как пишет Defense News, парой управлял летчик из такого же EA-18G. Испытания проходили на военно-морском аэродроме в Мэриленде. После летных тестов Boeing опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что эффективность технологии, позволяющая управлять F/A-18 Super Hornets и EA-18G Growler вместе с бепилотными системами, подтверждена.

Пилот Boeing Том Брандт заявил, что испытания помогут компании и ВМС проанализировать собранные данные и решить, в какие технологии инвестировать еще больше средств.

Американцы считают, что в ближайшем будущем беспилотные истребители и БПЛА будут выполнять самую опасную работу, в то время как летчики будут находиться, как бы над схваткой. Поэтому в США активно испытывается дрон "Валькирия", которого готовят в напарники F-35.

Кроме того, в США разрабатывают противолодочный беспилотник с дальностью до 3 тыс. морских миль, который также оснастят средствами РЭБ. При этом БПЛА будет контактировать с пилотируемыми самолетами такими как F/A-18 или F-35.

Стоит отметить, что похожие испытания проводили в России, правда, с пилотом в кабине. Подобные разработки в нашей стране не финансируются.