Какой-то злоумышленник не долил в баки топливо

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с военным спутником связи "Меридиан-М", запущенная сегодня с космодрома Плесецк, могла не вывести его на орбиту.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, двигатель третьей ступени ракеты несколько секунд не доработал из-за недостатка топлива. По словам собеседника агентства, обошлось без аварии только благодаря интеллектуальной системе управления разгонного блока "Фрегат". Также с помощью запасов его топлива удалось довести ракету до цели.

Источник подчеркнул, что пуском занимались военные, которые и могли "не долить топлива в третью ступень при заправке перед стартом".

Между тем Минобороны отчиталось, что выведение спутника на орбиту завершилось в штатном режиме.

Комментарии интернет-пользователей под этой новостью были весьма саркастичны и вполне ожидаемы: "Кому-то для личного хозяйства керосин понадобился? Краску для забора развести?", "Боевой расчет ранее, до Плесецка, работал на бензоколонке", "Ой, ну сколько того топлива они могли выпить?! Не смешите меня".

Напомним, запуск "Меридиана-М" должен был состояться еще 24 января, однако из-за неполадок в кабельной сети третьей ступени "Союза" его отменили и перенесли на февраль.