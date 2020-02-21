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Гигантский горящий шар рухнул на дома в Карелии

Гигантский горящий шар рухнул на дома в Карелии
Фото: pixabay.com
Происходящее напоминало падение метеорита

Жители Сегежского района Карелии стали свидетелями интересного события. Над ними пролетел огненный шар, который перемещался на большой высоте с огромной скоростью. Случившееся запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

Специалисты считают, что на ролике запечатлен так называемый "болид" – небесное тело, передает телеканал "360".  

"То, что это мог быть болид, это похоже, так скажем", – прокомментировал случившееся член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

По словам ученого, в пользу того, что речь в данном случае идет о метеорите, говорит похожая на взрыв вспышка, озарившая шар, когда он достиг низких высот, а затем потух. Болиды до Земли не долетают – они перестают светиться на высоте более 10 – 15 километров. "Когда появляются новости, что где-то упал метеорит и вызвал пожар, это неправда", – подчеркнул Гроховский в беседе с журналистами.

Ранее "Утро" сообщало, что к Земле приближается небесное тело огромных размеров. Его диаметр составляет от 440 до 990 метров. Этого гиганта ученые признали потенциально опасным для нашей планеты.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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