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В космосе обнаружили необычную планету

В космосе обнаружили необычную планету
Фото: pixabay.com
Год на объекте длится 18 часов

Астрономы нашли сверх-планету, которая относится к виду "горячих Юпитеров". Ее нашли с помощью системы NGTS, которая предназначена для поиска экзопланет. 

В статье научного издания MNRAS ученые рассказали, что новая планета NGTS-10b имеет самое короткое время оборота вокруг родительской звезды. Год на обнаруженном космическом теле длится примерно 18,5 часов. 

NGTS-10b вращается вокруг красного карлика возрастом около 10 миллиардов лет вместе с шестью "горячими Юпитерами", коричневым карликом, горячим Сатурном и мини-Нептуном (газовым карликом). 

Найденная экзопланета обладает массой двух Юпитеров, ее радиус в 1,2 раза превышает орбиту самой большой планеты Солнечной системы. Ученые считают, что новый "горячий Юпитер" разрушится через 38 миллионов лет. 

NGTS-10b смогли обнаружить с помощью чувствительного фотометра, который поймал блеск планеты на фоне диска родительской звезды. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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