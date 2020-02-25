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Названа дата похорон последнего маршала СССР

Родственники приняли решение

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля.

Последнего маршала СССР погребут на Федеральном военном мемориальном кладбище по решению родственников, сообщает ТАСС.

Дмитрий Язов скончался сегодня после продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Он был последним, кто получил звание маршала Советского Союза. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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