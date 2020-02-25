Родственники приняли решение

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля.

Последнего маршала СССР погребут на Федеральном военном мемориальном кладбище по решению родственников, сообщает ТАСС.

Дмитрий Язов скончался сегодня после продолжительной болезни в возрасте 95 лет. Он был последним, кто получил звание маршала Советского Союза.