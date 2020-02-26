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В США обрисовали мрачное будущее подводного флота России

В США обрисовали мрачное будущее подводного флота России
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Субмарины удвоили активность, но в Пентагоне считают, что это ненадолго

В Пентагоне констатировали, что за два последних года активность российских подлодок выросла вдвое, причем субмарины Кремля не только бороздят воды Северной Атлантики, но и "подкрадываются" к Восточному побережью США. Вместе с тем, в Вашингтоне уверены, что Россия теряет быстрее спишет советские подлодки, чем заменит их на новые "Ясени" и "Бореи".

По мнению The National Interest, военного бюджета Москвы недостаточно, чтобы конкурировать со Штатами, как бы этого не хотелось российскому руководству.

О том, что Россия в два раза увеличила число дальних походов, сообщил 25 февраля глава европейского командования Пентагона генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Особенно американцев впечатлили учения в водах Баренцева и Норвежского морей осенью прошлого года, когда были задействованы сразу 8 подводных лодок, включая 6 атомных.

Целью учений было проникнуть как можно дальше в Северную Атлантику, не будучи обнаруженными кораблями и субмаринами НАТО. Западные военные эксперты уверены, что русские могли отрабатывать ракетные удары по группировкам НАТО в Атлантическом океане.

Пока дела у российских подводников обстоят неплохо, однако уже к концу 2020 годов у России может остаться лишь 12 подлодок, если она не сделает новые. Если же сделает те, что планирует, в составе ВМФ РФ их будет 28. Это в два раза меньше, чем сейчас.

Александр ИЛЬИН

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