В Китае назвали самую смертоносную подлодку России
В то время как американские военные эксперты уверяют, что через десяток лет подводный флот России сократится вдвое, китайские СМИ, напротив, поют дифирамбы субмаринам ВМФ РФ, а также "Цирконам" и "Посейдонам".
Издание "Чжунго цзюньван" напоминает, что в декабре прошлого года в Северодвинске спустили на воду подлодку проекта 885М "Новосибирск". Как планируется, уже в этом году она будет передана Тихоокеанскому флоту.
По версии китайцев, улучшенная субмарина "Ясень-М" станет ответом на американскую "Сивулф" и даже превзойдет ее.
Но стоит отметить, что пока Северный флот так и не получил "Казань" – первую лодку улучшенного проекта "Ясень-М", – так как у нее нашли недостатки, которые необходимо устранить.
В Пекине считают "Ясени" необычайной силой. Особенно после того, как лодки вооружат гиперзвуковыми "Цирконами". Также подчеркивается эффективность ракет "Оникс", которые могут уничтожить крупный корабль на расстоянии до 300 километров.
В "Ясене-М" главное не скорость или максимальная скрытность, а сбалансированность характеристик. Начиная с "Казани", в лодки используются реакторы нового поколения.
Кроме того, "Чжунго цзюньван" отмечает перспективные подлодки "Хаски" пятого поколения, которые еще только предстоит сделать.
Полодки-носители "Посейдонов" относятся уже к стратегическому флоту. В ближайшем будущем Россия планирует развернуть до 32 подводных аппаратов. Впрочем, об их эффективности говорить еще рано.
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