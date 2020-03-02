Истребитель максимально близко подобрался к турбовинтовому "тихоходу"

Военные опубликовали красивое видео перехвата истребителем МиГ-31 нарушителя, роль которого сыграл противолодочный Ил-38. Сначала показан взлет перехватчика, а затем кадры из кабины. МиГ-31 подобрался достаточно близко в турбовинтовому "тихоходу" и взял его под контроль. Внизу открывается живописный вид – камчатские вулканы и Тихий океан.

Сообщается, что летчики МиГа обнаружили "нарушителя", установили контакт с пилотами, после чего подали сигнал. Когда ответа не последовало, условного нарушителя сопроводили до ближайшего военного аэродрома, где тот совершил вынужденную посадку.

На Камчатке МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота совершают учебные перехваты минимум раз в месяц. Так, с аэродрома "Елизово" перехватчики поднимались 27 января, причем в темное время суток. До этого похожие учения проводились в ноябре прошлого года.

В данный момент летчики продолжают получать модернизированные МиГ-31БМ. Благодаря обновленной авионике и системе вооружения машины намного превосходят "классические" МиГ-31.