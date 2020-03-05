В деле "оказалась замешана" молодежь

ОТРК "Искандер" создала группа молодых людей, "которые пришли из инстиутута". Об этом в интервью ТАСС рассказал российский президент Владимир Путин. По его словам, лазерный комплекс "Пересвет" тоже сделали "молодые ребята".

Глава государства заговорил на эту тему после того, как его спросили об Илоне Маске и его изобретениях.

Как говорится в справке ТАСС, за модернизацию комплекса "Искандер-М" в 2015 г. лауреатами премии президента стали трое ученых, самому старшему из которых на тот момент было 36 лет. Что касается "Пересвета", то его разработка велась в МГТУ имени Н.Э. Баумана с 2012 года. А в 2019-м комплексы уже встали на боевое дежурство. Минобороны публиковало видео с ними, однако сам принцип работы "простым смертным" так и не был показан, из-за чего на Западе к комплексу относятся со скептицизмом.

Зато "Искандер-М" свою эффективность давно доказал и на данный момент является одним из самых грозных тактических вооружений России.

Как напоминает RT, в прошлом году помощник начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл назвал, с его точки зрения, самые опасные виды оружия ВС РФ. Это ЗРК С-400, ракетный комплекс "Бастион-П" и ОТРК "Искандер".