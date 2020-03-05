Военные заступились за F-35 перед Илоном Маском
Слова Илона Маска о том, что в ближайшем будущем убийцей F-35 станет управляемый человеком беспилотник, вызвали целую бурю возмущения в ВВС США, так как поставили под сомнение многомиллиардный проект и главную надежду истребительной авиации Америки и стран НАТО.
Генерал-лейтенант Эрик Фик, возглавляющий программу F-35, заявил на конференции McAleese & Associates, что категорически не согласен с Маском. По его словам, этот самолет будет актуален еще десятилетия.
"F-35 демонстрирует уникальные возможности. Но главное – истребитель будет постоянно трансформироваться и обновляться. Не важно, будет он в будущем пилотируемым или беспилотным, но самолет задержится в ВВС надолго", – цитирует генерала Defense News.
Илон Маск также прошелся по недочетам F-35. которых, по его мнению, можно было избежать, если бы Пентагон сохранил конкурента у "тридцать пятого". Однако этот истребитель был выбран единственным Joint Strike Fighter, что пагубно повлияло на его будущее.
Возможно, Илон Маск имел в виду "Боинг Х-32", который вызывал улыбки у летчиков, так как был похож то ли на смеющуюся акулу, то ли на кашалота. Несмотря на это, он обладал отличными характеристиками, но проиграл из-за своего неоднозначного внешнего вида.
Стоит отметить, что с похожей проблемой могут столкнуться и российские авиаторы после слияния "МиГа" и "Сухого". Когда нет конкуренции между двумя ведущими ОКБ, ничего хорошего в этом нет.
Генерал ВВС США Майк Холмс отметил, что слова Маска, возможно, неправильно поняли. Тот не хотел сказать, что от истребителей нужно отказаться прямо сейчас, вероятно, он имел в виду, что это может произойти в будущем, когда технологии искусственного интеллекта будут более продвинутыми.
В Пентагоне уже испытывают беспилотники, которые станут ведомыми у истребителей. В частности, это "Валькирия" XQ-58. В России тестируют "Охотника", которого планируют использовать в паре с Су-57.
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