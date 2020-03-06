Китай сделал на базе российской "сушки" грозный самолет
Китай сделал на базе Су-30СМ продвинутый самолет радиоэлектронной борьбы J-16D, аналога которого в России нет. Обладая новейшими электронными технологиями, Пекин создал машину, которая может стать настоящим кошмаром "Пэтриотов", С-400, "Буков" и других ракетных комплексов. В ВКС эту работу выполняют старенькие Ан-12БК-ИС, а также Ил-22ПП "Порубщик".
Теоретически последнего в может заменить самолет на базе перспективного Ил-276, однако, когда это произойдет, непонятно. Строить самолеты для современной России оказалось намного тяжелее, чем для СССР, обладающего хорошей базой кадров.
По мнению The National Interest, J-16D находится в одном классе с американским EA-18G, сделанным на базе F-18. Самолеты-постановщики помех, сделанные на базе "файтеров" – это огромное преимущество, так как они не отстают от истребителей, которых сопровождают и могут максимально приблизиться к комплексам ПВО.
J-16D оборудован радаром с АФАР и новейшей авионикой, "содранной" с американской. Тридцатимиллиметровую пушку с "бывшего" истребителя сняли, как и инфракрасный датчик. Вместо них поставили несколько дополнительных антенн и блоков радио-электронной борьбы. Также средства РЭБ вмонтированы в крылья.
Электромагнитные датчики могут анализировать радиолокационные частоты и помогать определять положение передающих радиосигналы устройств. Это помогает глушить радары и головки самонаведения ракет.
Вместе с тем самолет совершенно не годится для ближних воздушных боев, но это ему и не нужно. J-16D вооружен ракетами CM-103 класса "воздух – земля", YJ-91, китайской версией российских Х-31П, ракетами LD-10 ARM и, разумеется, противорадиолокационными.
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