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Космические войска США вооружили ударными системами

Космические войска США вооружили ударными системами
Фото: pixabay.com
Основной целью станут орбитальные спутниковые группировки врага

Главное в войне будущего – оставить противника без связи, решили в США, поэтому первое оружие, которое поступило в новые Космические силы Штатов - это ударный комплекс Counter Communications System (CCS) Block 10.2, предназначенный для атаки по системе связи на орбите.

Задача системы – не сбить спутники, а заблокировать их сигналы при подходе к Земле. Комплекс уже развернут на авиабазе Петерсон в Колорадо, сообщает Popular Mechanics. Его технические характеристики держатся в секрете, но известно, что он способен глушить различные диапазоны радиосвязи и сигналы со спутников, размещенных на высоте 36 тыс. км и более. В результате чего противник, к примеру, не получит своевременного предупреждения о ракетных атаках.

CCS Block 10.2 – это последняя модернизированная версия американской глушилки, впервые подобная система была развернута в США в 2004 году. Аналогичный российский комплекс "Тирада-2С" поступил на вооружение ВС РФ в 2018 году. Сейчас в России идет работа над созданием ударного противоспутникового комплекса "Рудольф".

Космические силы появились в США в 2019 г. по решению президента Дональда Трампа.

Николай ВИКТОРОВ

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