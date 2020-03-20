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В Севастополе нашли применение украинским кораблям

В Севастополе нашли применение украинским кораблям
Фото: commons.wikimedia.org/Георгий Чернилевский
Россия не отдаст Незалежной "Славутича" и "Ольшанского"

В Севастополе закончили формирование двух групп из брошенных Украиной в 2014 г. кораблей.

Как сообщает "Украинский военный портал", в бухту Инженерная перебазировали подводную лодку "Запорожье".

Ранее, 12 марта, туда же поставили средний разведывательный корабль "Славутич" проекта 12884, а также большой десантный корабль "Константин Ольшанский" проекта 775.

На следующий день в Инженерную пришли нефтесборное судно МУС-482, гидрографический катер "Сквира" (U635) и противодиверсионный катер "Феодосия" (U240).

Ранее в Черноморском флоте заявляли, что предлагали украинцам забрать часть кораблей, однако те не захотели. Как говорил бывший командующий военно-морскими силами страны вице адмирал Сергей Гайдук, данные корабли сейчас не нужны Украине, так как их оборудование на 70% российского производства.

Стоит отметить, что "Славутич" был введен в эксплуатацию в 1992 г. и находится в хорошем состоянии. То же самое можно сказать и о БДК "Константин Ольшанский". Что касается этого корабля, то его Россия согласилась передать Украине после прекращения военных действий в Донбассе.

Варшавянка "Запорожье" была спущена на воду в 1970 г., множество раз ремонтировалась, в том числе, в 2013 г. на 13-м судоремонтном заводе Минобороны РФ. В марте 2014 г. в экипаже произошел раскол. Часть офицеров и матросов поддержали российскую сторону, другие встали на сторону новых киевских властей.

Ранее "Утро" писало, как россияне спасают украинские ржавые корабли.

Александр ИЛЬИН

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