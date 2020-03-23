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Южная Корея готовит ответ российским Су-57 и американским F-35

Южная Корея готовит ответ российским Су-57 и американским F-35
Фото: flickr.com
KFX пятого поколения будет дороже даже американского истребителя

Пандемия коронавируса может ударить не только по российскому истребителю Су-57, но и по другим перспективным самолетам. Ранее о разработке собственного самолета пятого поколения объявила Южная Корея.

KFX должен был стать ответом на американский F-35 и японский F-3, однако, по мнению журнала The National Interest, все далеко не так просто для Сеула. И Южная Корея вряд ли вступит в элитный клуб пятого поколения в ближайшее время, как и Турция.

Впервые о создании KFX написала в октябре прошлого года южнокорейская газета Korea Joongang Daily. По ее данным, KFX расшифровывается как Korean Fighter Experimental. Работа над проектом ведется два десятилетия, и на него уже потратили $7 миллиардов. Запуск производства планируется в 2026 г., военные закажут 120 истребителей, к слову, это значительно больше заказа на Су-57 для российских военных. Всего на южнокорейскую программу потратят $16 миллиардов.

Каждый KFX будет стоить $130 млн, то есть дороже F-35. Как считает NI, это уже тревожный звоночек, так как США сейчас изо всех сил пытаются снизить стоимость своих "тридцать пятых". И это учитывая тот факт, что самолет поставляется в страны по всему миру.

Как ранее заявил генерал ВВС Японии Хидеюки Йошиока, для того чтобы построить и эксплуатировать парк из нескольких десятков истребителей пятого поколения, нужно $100 миллиардов. К слову, в Стране восходящего солнца разрабатывают свой самолет, поэтому военный знает, о чем говорит.

Сеул мог быть содержать парк из истребителей пятого поколения, но только в том случае, если заключит выгодные контракты по KFX. С этой задачей пока не справились ни Россия со своим Су-57, ни Китай с его J-20. Что получится у Сеула, покажет время.

Александр ИЛЬИН

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