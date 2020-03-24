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Японские истребители поднялись на перехват Ту-95МС

Ракетоносцы всерьез обеспокоили Токио

Российские Ту-95МС продолжают нервировать страны НАТО и Японию, совершая регулярные полеты вблизи их границ. Два ракетоносца ВКС РФ пролетели над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ, полет длился более 9 часов, и на некоторых этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребитель F-2, представляющие собой японскую версию F-16.

Ранее в США заявили, что российские Ту-142 во время регулярных полетов над Северной Атлантикой готовят прорыв Фареро-исландского рубежа или линии противолодочной обороны НАТО.

Что касается полетов вблизи Японии, то 20 июня прошлого года Токио уже утверждал, что российский Ту-95МС дважды вторгся в воздушное пространство страны. На перехват бомбардировщиков тогда тоже подняли японские истребители.

Александр ИЛЬИН

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