У российских истребителей будет остекление кабин, как у F-35

Для истребителей Су-30СМ и Су-35С будут серийно выпускать новые высокотехнологичные стекла для фонарей. Производством на основе полиметилметакрилата займется московская компания "РТ-Химкомпозит". Об этом говорится на сайте "Ростеха", в состав которого входит холдинг.

Похожие беспереплетные фонари делают для F-35 и F-22, однако на многих российских истребителях до сих пор стоят устаревшие модели.

В начале прошлого года в "Ростехе" уже сообщали, что разработали фонари из полиметилметакрилата для Су-57 и Ту-160. Тогда сообщалось, что радиолокационная заметность такой кабины снизилась на 30%, а воздействие солнечной радиации снизились едва ли не втрое. Речь шла о разработке НПП "Технология".

О стекле "РТ-Химкомпозит" говорится, что оно выдерживает нагрев до 160 градусов в течении 100 часов, а также кратковременный нагрев до 180 градусов. До такого уровня поднимается температура стекла самолета на сверхзвуковой скорости.

Ранее в беседе с "Утром" заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев подтвердил, что покрытие из оксидов испытывались еще во времена СССР. Вот только летают летчики под фонарями разработки 70-80 годов.