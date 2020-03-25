Воздушные "бои" прошли в Забайкалье

Экипажи Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье применили против условного противника на учениях ракеты класса "воздух-воздух".

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Рен-ТВ". На нем видно, как техники несут а затем крепят к крыльям Су-30СМ ракеты для ближнего боя с инфракрасной системой самонаведения Р-73. Максимальная дальность этой ракеты, сделанной по принципу "выпустил-забыл", составляет 40 километров.

В ходе учений самолеты нашли нарушителей, вступили с ними в бой с уходом от ракет. При этом, стрельба велась по специальным тепловым целям. Много внимания уделялось маневрированию, а также атаке и обороне на малой и средней высоте.

Ранее стало известно, что для истребители Су-30СМ и Су-35С получат новые фонари из стекла на основе полиметилметакрилата. Похожие стоят на американских F-35 и F-22.