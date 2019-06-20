На перехват Ту-95МС вылетели истребители

Минобороны Японии обвинило российский бомбардировщик в нарушении воздушного пространства. На перехват самолета в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе были подняты японские истребители. Об этом говорится на сайте военного ведомства Японии.

18 июня российские Су-27 вылетели для сопровождения Boeing B-52 Stratofortress. После этого Минобороны выложило видеоролик, а с одним из американских самолетов затем начались проблемы, которое, впрочем, не были связаны с истребителями ВКС.

На сайте Минобороны Японии опубликован график маршрута российского бомбардировщика, и, судя по нему, Ту-95МС действительно пролетел над островом, вернее, над самым его краем.

В российском ведомстве уже рапортовали, что российские Ту-95МС в ходе планового полета в Тихом океане на отдельных этапах сопровождали истребители ВВС Японии. Однако бомбардировщики не нарушали границ других государств.

Как уверяют западные СМИ, после 2014 г. российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО, в частности, прибалтийских, но не создают конфликтных ситуаций.