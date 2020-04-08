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Модернизированные "суперграчи" Су-25СМ3 впервые поднялись в небо

Модернизированные "суперграчи" Су-25СМ3 впервые поднялись в небо
Фото:function.mil.ru
Военные летчики стали обладателями еще одного мощного штурмовика

Военные летчики Краснодарского края получили еще один новейший модернизированный штурмовик Су-25СМ3 с защитой от ПЗРК. Машина поступила в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Как пишет "Военное.РФ" со ссылкой на Минобороны, штурмовик совершил перелет протяженностью 800 км прямо с завода производителя. Предыдущая поставка была в феврале, когда ставропольские пилоты получили сразу три "суперграча".


Это уже пятое пополнение подразделения штурмовиками, которые полностью отвечают современным требованиям. На старых Су-25СМ боевые вылеты на малых высотах совершать уже опасно. Су-25СМ3 оборудованы системой "Витебск", которая защищает от "Стингеров" и "Игл". Аналогичные системы установлены на Ка-52.

Кроме того, на новые "Грачи" установили новые системы наведения. Они позволяют точно запускать ракеты и сбрасывать бомбы, находясь на значительном расстоянии от целей при любой погоде. Речь идет о СВП-24-25. Похожая система ставится на Су-24М. Также обновленный штурмовик оборудован системой электронно-оптического наведения СОЛТ-25.

Ранее в США назвали Су-25 самым полезным военным российским самолетом. который использовался в большинстве конфликтов.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вась
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Один штурмовик сейчас и перед этим еще три - это просто сногсшибательный результат обновления - теперь натовцам нечего ловить рядом с нами....
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