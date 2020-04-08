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США превратят F-117 в имитатор Су-57

США превратят F-117 в имитатор Су-57
Фото: flickr.com
Американских летчиков натаскивают на "сушки" и стелс-дроны в пустыне Невады"

США снова используют снятые с вооружения стелс-бомбардировщики F-117, чтобы научить пилотов сбивать российские Су-57 и дроны "Охотник". Кроме того, в знаменитой Зоне 51 в Неваде тестируют на стелсах радары зенитно-ракетных комплексов, чтобы уничтожать их с земли.

Таким образом в Пентагоне реагируют испытания российского малозаметного истребителя и дрона. Кроме того, ранее сообщалось о планах разработки в России стелс-бомбардировщика, и, судя по эскизам, это будет что-то среднее между В-2 и Ту-160М.

Как справедливо напоминает журнал The National Interest, F-117 – это продукт войны во Вьетнаме. Американские бомбардировщики и "Фантомы" нещадно били с земли ракеты советского производства, поэтому в Пентагоне захотели самолет, который беспрепятственно минует ПВО.

Во время Войны Судного дня в 1973 г. страдали уже израильские самолеты. За неделю их было потеряно более сотни. В Вашингтоне сделали окончательные выводы: если начнется война с Советским Союзом, в воздушном пространстве стран Варшавского договора будет уничтожено огромное количество самолетов НАТО.

F-117 собирали очень быстро. На прототипе двигатели взяли от учебно-боевого "Талона", шасси от штурмовика A-10A, часть систем от "Геркулесов" и F-16. S-образные воздухозаборники закрыли радиопоглощающими решетками, чтобы сигнал не отражался.

В итоге этот "франкенштейн" совершил настоящую революцию в боевой авиации, хотя был далеко не идеален. Позже американцы построили уже B-2, самый дорогой военный самолет в истории, а сейчас готовят к выпуску новейший B-21. 

Но, как оказалось, списанный F-117 опять пригодился. Ранее сообщалось, что американцы раскрасили F-16 в камуфляж Су-57.

Александр ИЛЬИН

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