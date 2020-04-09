Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

И так сойдет: Россия сэкономила на вертолетах "Ночной охотник"

И так сойдет: Россия сэкономила на вертолетах "Ночной охотник"
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Вместо закупки новых машин военные модернизируют машины 1990-х годов

В России решили не строить с нуля новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник", а модернизировать Ми-28Н, которые на данный момент устарели. Но далеко не факт, что обновленная машина обладает всеми возможностями последней версии "Охотника". В это время США выбирают проект новейшего скоростного ударного вертолета.

В феврале прошлого года Минобороны отказалось от закупки Ми-28НМ, посчитав их стоимость слишком высокой. Этому предшествовали попытки военных снизить цену, но "Вертолеты России" оказались непреклонны. Если бы все срослось, первую партию военные получили бы еще в апреле прошлого года.

Уже тогда "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщил, что рассматривалась модернизация уже купленных вертолетов за меньшие деньги. А отказ от закупки Ми-28НМ якобы не скажется боеспособности армейской авиации.

Как отмечает газета "Известия", еще не известно, установят ли в ходе модернизации на Ми-28Н характерные для Ми-28НМ шарообразные надвтулочные радиолокационные станции кругового обзора Н025.

Кроме того, у Ми-28НМ новые двигатели, есть возможность управления беспилотником, а также установлен современный комплекс противодействия средствам ПВО. У нового "Ночного охотника" дублированная система управления, то есть штурман-оператор тоже может управлять машиной.

По данным "Известий", систему управления вооружением модернизированного Ми-28Н унифицируют с Ми-28НМ. Возможно, машина получит легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР).

Кроме того, вертолет получит ракету "Гермес-А" с дальностью до 20 км, а также управляемые "Хризантему-В" и "Хризантему-ВМ".

Остается открытым вопрос, получит ли "новый старый" вертолет новые двигатели ВК-2500П и цельнокомпозитные лопасти несущего винта, которые увеличивают скорость на 10 – 13%.

Судя по всему, модернизация коснется, в первую очередь, вооружения, но без новых двигателей, РЛС, лопастей, эта машина не сможет конкурировать с новейшими западными образцами, тем более что США очень активно взялись за скоростной вертолет. За право производить его для Пентагона сейчас "бьются" Bell и Sikorsky.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма

Разменной монетой хотят сделают санкции

Смешно до слез: самые убойные анекдоты

Свежие шутки от "Утра" зарядят позитивом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей