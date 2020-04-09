Вместо закупки новых машин военные модернизируют машины 1990-х годов

В России решили не строить с нуля новейшие ударные вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник", а модернизировать Ми-28Н, которые на данный момент устарели. Но далеко не факт, что обновленная машина обладает всеми возможностями последней версии "Охотника". В это время США выбирают проект новейшего скоростного ударного вертолета.

В феврале прошлого года Минобороны отказалось от закупки Ми-28НМ, посчитав их стоимость слишком высокой. Этому предшествовали попытки военных снизить цену, но "Вертолеты России" оказались непреклонны. Если бы все срослось, первую партию военные получили бы еще в апреле прошлого года.

Уже тогда "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщил, что рассматривалась модернизация уже купленных вертолетов за меньшие деньги. А отказ от закупки Ми-28НМ якобы не скажется боеспособности армейской авиации.

Как отмечает газета "Известия", еще не известно, установят ли в ходе модернизации на Ми-28Н характерные для Ми-28НМ шарообразные надвтулочные радиолокационные станции кругового обзора Н025.

Кроме того, у Ми-28НМ новые двигатели, есть возможность управления беспилотником, а также установлен современный комплекс противодействия средствам ПВО. У нового "Ночного охотника" дублированная система управления, то есть штурман-оператор тоже может управлять машиной.

По данным "Известий", систему управления вооружением модернизированного Ми-28Н унифицируют с Ми-28НМ. Возможно, машина получит легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР).

Кроме того, вертолет получит ракету "Гермес-А" с дальностью до 20 км, а также управляемые "Хризантему-В" и "Хризантему-ВМ".

Остается открытым вопрос, получит ли "новый старый" вертолет новые двигатели ВК-2500П и цельнокомпозитные лопасти несущего винта, которые увеличивают скорость на 10 – 13%.

Судя по всему, модернизация коснется, в первую очередь, вооружения, но без новых двигателей, РЛС, лопастей, эта машина не сможет конкурировать с новейшими западными образцами, тем более что США очень активно взялись за скоростной вертолет. За право производить его для Пентагона сейчас "бьются" Bell и Sikorsky.