Россия катастрофически проигрывает США по количеству самолетов ДРЛО

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" поставят в ВКС только в 2024 году.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник. Ранее сообщалось, что самолет поступит на вооружение в начале 2020-х годов.

Это означает, что до 2024 г. российские военные будут довольствоваться "промежуточными" А-50У, а также устаревшими А-50, которых большинство – 14 – в строю и еще 8 на хранении. Модернизированных А-50У только пять, включая "Таганрог", который применялся в Сирии.

Западные эксперты считают нехватку самолетов ДРЛО главной проблемой российских ВКС. Для сравнения: у США одних только "Боингов E-3 Sentry" – 68. А небольших – сотни.

Для ведения небольших локальных войн России хватит самолетов ДРЛО, можно даже сдать в аренду Индии, как это уже было. Однако в полномасштабном конфликте с сильным противником нехватка будет очень ощутимой. Основной парк российских истребителей составляют машины четвертого поколения, для наведения на цели которых, нужны А-50У и А-100.

"Премьер" совершил свой первый полет в 2017 г., а затем о полете в рамках предварительных испытаний сообщили в феврале прошлого года.