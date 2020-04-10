США пристально следят за Крымом и Калининградом

Истребители ВКС дважды поднимались в воздух за прошедшую неделю, чтобы пресечь нарушение воздушного пространства России. Об этом пишет газета Минобороны "Красная звезда".

В опубликованной инфографике сообщается, что вдоль границ вели разведку 22 самолета-разведчика и 5 беспилотников. Однако ни одного нарушения допущено не было.

Больше всего разведку Запада, как обычно, интересуют Калининград и Крым. Ранее рядом с полуостровом были замечены разведывательный самолет RC-135W и противолодочный P-8A Poseidon. Кроме того, регулярно ведут разведку стратегические БПЛА RQ-4, которые обычно взлетают с аэродрома в Италии.