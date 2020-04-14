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СМИ: коронавирус пробрался в российскую армию

СМИ: коронавирус пробрался в российскую армию
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеЭпидемиолог заявил об усилении распространения коронавируса в России
Военные оценивают ситуацию как нестабильную

В российской армии подтвердили три случая заражения коронавирусом. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник. Кроме того, по данным издания, еще 133 человека поместили на карантин из-за контактов с зараженными.

Исходя из материалов, заболели прапорщик 1994 г.р., который проходит лечение на дому, мичман Северного флота – лежит в больнице и полковник – лечится в Коммунарке.

Теперь, как утверждает газета, в связи со сложившейся ситуацией в ведомстве оценивают сложившееся положение как неустойчивое.

С недавнего времени военные в составе отрядов выходят на улицы города только в масках.

В России не отменен весенний призыв в армию. Как напомнила НСН, Владимир Путин подписал указ о начале набора с 1 апреля, и до 15 июля войска должны пополнить 135 тысяч человек. До этого, по данным URA.RU, родители призывников обращались к правительству с просьбой перенести призыв.

Но в итоге отодвинули ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы. А что касается призывников, то в части они попадут не сразу. Сначала их поместят в казармы на карантин, почти на месяц, чтобы исключить риск проникновения COVID-19 в войска. 

Похожим образом действуют в американской армии, где ситуация с коронавирусом намного хуже. Ранее от COVID-19 скончался моряк с авианосца "Адмирал Рузвельт", на котором вспыхнула настоящая эпидемия. По последним данным, в армии США более тысячи зараженных, и это только подтвержденные случаи. Пентагон пытается держать ситуацию под контролем, но полностью исключить риск распространения вируса просто не может, так как в этом случае пришлось бы катастрофически снизить боеспособность армии. В зоне особого риска экипажи больших кораблей и подлодок, так как в тесных каютах COVID-19 распространяется максимально быстро.

Российские СМИ писали о помещении на карантин экипажей двух российских подлодок из-за контакта с гражданским специалистом, подхватившим коронавирус. Однако о подтвержденных случаях заражения еще не сообщалось.

Александр ИЛЬИН

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