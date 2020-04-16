Российская подлодка условно уничтожила американский "Арли Берк"

ЧФ ответил на отправку эсминца USS Potter в Черное море учениями по уничтожению кораблей противника. В качестве мишеней выступили фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Орехо-Зуево".

Интересно, что для наведения Су-24М и подлодки "Колпино" использовались беспилотники "Форпост" и "Орлан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Черноморского флота". Как известно, использование БПЛА для наведения сейчас является наиболее прогрессивным, причем как на суше, так и на море.

USS Potter зашел в Черное море два дня назад. Как сообщали в командовании 6-го флота, корабль примет участие в совместных маневрах с силами черноморских стран НАТО. Согласно Конвенции Монтре, американский эсминец сможет находиться в Черном море только 21 день. Все это время за ним будут пристально следить корабли Черноморского флота.