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В Черном море провели учения после приближения эсминца США

В Черном море провели учения после приближения эсминца США
Фото:MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российская подлодка условно уничтожила американский "Арли Берк"

ЧФ ответил на отправку эсминца USS Potter в Черное море учениями по уничтожению кораблей противника. В качестве мишеней выступили фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Орехо-Зуево".

Интересно, что для наведения Су-24М и подлодки "Колпино" использовались беспилотники "Форпост" и "Орлан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Черноморского флота". Как известно, использование БПЛА для наведения сейчас является наиболее прогрессивным, причем как на суше, так и на море. 

USS Potter зашел в Черное море два дня назад. Как сообщали в командовании 6-го флота, корабль примет участие в совместных маневрах с силами черноморских стран НАТО. Согласно Конвенции Монтре, американский эсминец сможет находиться в Черном море только 21 день. Все это время за ним будут пристально следить корабли Черноморского флота.

Александр ИЛЬИН

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