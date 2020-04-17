Но проходит он еще максимум несколько лет

Флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва", который обещали вернуть в строй до 9 мая, – по праву назвали самым мощным военным кораблем в Крыму. В частности, об этом рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, своими ракетами он может пустить на дно любое плавсредство, а дальнобойная ЗРС С-300Ф обеспечивает зональную противовоздушную оборону. Однако крейсер прослужит лишь несколько лет.

Ранее планировалась глубокая модернизация корабля, однако затем на "Москве" решили лишь обновить ходовую часть. Вопрос о списании не ставился, так как на Черноморском флоте просто нет кораблей такого класса. Из современных самые большие – это фрегаты проекта 11356.

Как заявил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, "Москва" в состоянии уничтожить корабли противника еще при входе в Черное море.

Считается, что авианосец США может быть уничтожен только ядерным оружием, и такое у российского крейсера есть: П-700 могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками мощностью до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Как напоминает РИА ФАН, "Москву" спустили на воду в 1979 г., и тогда корабль назывался "Слава". После распада СССР крейсер оказался на судостроительном заводе в Николаеве, где работы затянулись на 8 лет. После этого моряки-черноморцы попросили Москву взять шефство над крейсером.