В Крыму назвали самый грозный корабль Черноморского флота
Флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва", который обещали вернуть в строй до 9 мая, – по праву назвали самым мощным военным кораблем в Крыму. В частности, об этом рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков. По его словам, своими ракетами он может пустить на дно любое плавсредство, а дальнобойная ЗРС С-300Ф обеспечивает зональную противовоздушную оборону. Однако крейсер прослужит лишь несколько лет.
Ранее планировалась глубокая модернизация корабля, однако затем на "Москве" решили лишь обновить ходовую часть. Вопрос о списании не ставился, так как на Черноморском флоте просто нет кораблей такого класса. Из современных самые большие – это фрегаты проекта 11356.
Как заявил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, "Москва" в состоянии уничтожить корабли противника еще при входе в Черное море.
Считается, что авианосец США может быть уничтожен только ядерным оружием, и такое у российского крейсера есть: П-700 могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками мощностью до 500 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Как напоминает РИА ФАН, "Москву" спустили на воду в 1979 г., и тогда корабль назывался "Слава". После распада СССР крейсер оказался на судостроительном заводе в Николаеве, где работы затянулись на 8 лет. После этого моряки-черноморцы попросили Москву взять шефство над крейсером.
Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным
Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
- Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
- В Китае высказались об искусственном создании COVID-19
- Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране
Здоровье
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
- Здоровое тело за 10 минут: простой комплекс упражнений для пенсионеров
- Зарядка для пожилых: пять упражнений продлят молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик