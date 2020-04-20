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Крейсер "Москва" отправят на встречу с эсминцами США

Корабль готовят к длительной командировке в Средиземное море

Флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" – после ремонта сразу отправится в Средиземное море к берегам Сирии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, до конца лета этого года корабль с ракетами П-700 "Гранит" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России.

По информации источника, на этой неделе пройдет финальный этап ремонта "Москвы". Полностью крейсер планируют восстановить к июлю. После этого экипаж сдаст курсовые задачи в Черном море, а уже в августе отправится в Средиземное море. Корабль, как и раньше, будет прикрывать группировку российских войск в Сирии, а также противостоять мощи 6-го флота США, который пока господствует в Средиземноморье.

До этого крейсер "Москва" назвали самым опасным кораблем в составе Черноморского флота, несмотря на то что построен он был в 70-х гг. прошлого века.

Александр ИЛЬИН

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