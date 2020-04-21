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Россия отправила в Средиземное море еще два боевых корабля

Россия отправила в Средиземное море еще два боевых корабля
Фото: mil.ru
"Новочеркасск" и "Орехово-Зуево" прикроют группировку ВКС в Сирии

Большой десантный корабль "Новочеркасск" прошел пролив Босфор и проследовал в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные турецких сайтов, отслеживающих передвижение кораблей через Босфор и Дарданеллы. Кроме того, в Средиземное море направился малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", вооруженный "Калибрами".

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу Минобороны, МРК проекта 21631 усилит состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. По данным "Комсомольской правды", это произойдет уже сегодня вечером. 

Пандемия коронавируса несколько снизила активность сухопутных подразделений России и НАТО, однако на море и в воздухе противостояние продолжается. Ранее США отправили в Черное море эсминец "Портер", который подошел довольно близко к Крымскому мосту. Другой эсминец "Дональд Кук" задействован в Балтийском море.

Неспокойно и в Сирии. Накануне ВВС Израиля нанесли удар вблизи аэродрома Пальмиры. Как передает агенство Sana, большинство ракет уничтожили средства ПВО. 

Александр ИЛЬИН

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