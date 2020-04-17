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Стала известна причина жесткого перехвата "Посейдона" российским Су-35С

Стала известна причина жесткого перехвата "Посейдона" российским Су-35С
Фото:FotoSleuth/flickr.com
Американский самолет шпионил за С-400

Экипаж американского противолодочного самолета P-8 Poseidon пытался узнать частоты радара С-400 на базе Хмеймим в Сирии. Такую версию высказало издание "Военное дело" со ссылкой на телеграм-канал WarJournal и скрины с с портала Plane Radar.

WarJournal, действительно, сообщал о полете "Посейдона", однако не писал, что это как-то связано с С-400. По уже подтвержденным данным, на перехват американскому самолету вылетел российский Су-35, который своим несколько отчаянным маневром напугал экипаж "Посейдона", и в Пентагоне выразили протест.

Ранее о том, что американцы "похищают" частоты С-400 писало издание Free News. Специалисты расшифровывают сигналы, чтобы передать данные пилотам. В свою очередь, те возможно смогут запутать зенитчиков, используя свои средства РЭБ.

В Пентагоне эту информацию никак не комментируют, однако признают, что прорыв обороны С-400 является одной из первостепенных задач для ВВС США.

Охотился ли "Посейдон" за частотами российского ЗРК, сказать трудно. Возможно, он просто кружил, собирая данные о "Варшавянках", которые могли быть в этом квадрате. 

Александр ИЛЬИН

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