Американский самолет шпионил за С-400

Экипаж американского противолодочного самолета P-8 Poseidon пытался узнать частоты радара С-400 на базе Хмеймим в Сирии. Такую версию высказало издание "Военное дело" со ссылкой на телеграм-канал WarJournal и скрины с с портала Plane Radar.

WarJournal, действительно, сообщал о полете "Посейдона", однако не писал, что это как-то связано с С-400. По уже подтвержденным данным, на перехват американскому самолету вылетел российский Су-35, который своим несколько отчаянным маневром напугал экипаж "Посейдона", и в Пентагоне выразили протест.

Ранее о том, что американцы "похищают" частоты С-400 писало издание Free News. Специалисты расшифровывают сигналы, чтобы передать данные пилотам. В свою очередь, те возможно смогут запутать зенитчиков, используя свои средства РЭБ.

В Пентагоне эту информацию никак не комментируют, однако признают, что прорыв обороны С-400 является одной из первостепенных задач для ВВС США.

Охотился ли "Посейдон" за частотами российского ЗРК, сказать трудно. Возможно, он просто кружил, собирая данные о "Варшавянках", которые могли быть в этом квадрате.