"Чудо-лодка" стала двадцать пятым МиГом подводного мира

Американский журнал The Drive с большим сожалением написал об утилизации самых быстрых в мире субмарин – советских подлодок проекта 705 "Лира". Авторы называют их настоящим "чудом", а конструкторы, по мнению издания, намного опередили время, так как им удалось построить компактный ядерный реактор для небольшой подлодки.

"Лира" разгонялась до немыслимой для современных лодок скорости – более 74 км/ч и обладала потрясающей маневренностью. Ее недостатками были шумность и цена, ведь корпус производился из титана. Также "Лира" не отличалась надежностью, а ее техническое обслуживание было крайне сложным. ТО лодка проходила только в трех базах флота.

Но все это компенсировалось уникальными характеристиками. Например, до максимальной скорости она разгонялась менее, чем за минуту, а на полный разворот уходило всего 42 секунды. Для многоцелевой подлодки это огромный плюс.

Издание называет "Лиру" МиГ-25 среди подлодок. Реактор с жидкометаллическим теплоносителем не давал расслабиться морякам. Если охлаждающая жидкость из расплавленного металла переставала циркулировать, она превращалась в "кирпичи".

The Drive опубликовал фотографии утилизации этих подлодок. На них видно, насколько компактными были реакторы БМ-40А. И при этом они давали колоссальные 155 мегаватт, эквивалентные 40 тыс. лошадиных сил.