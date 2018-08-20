Россия пустила на металлолом уникальные подлодки
Как известно, самой опасной российской многоцелевой подлодкой считается "Ясень" четвертого поколения. В ближайшие несколько лет они должны заменить устаревшие "Щука-Б", которые еще находятся в составе ВМФ РФ. Вместе с тем на флоте не любят вспоминать, что свои самые опасные субмарины Россия добровольно утилизировала с 1994 по 2009 г. чтобы не тратить деньги на их техобслуживание.
Речь идет об уникальных титановых "Лирах", которые разгонялись до рекордной скорости в 41 узел (76 км/час). Более того, по данным The National Interest, они могли погружаться на глубину 670 метров. На это не способна ни одна современная многоцелевая субмарина, включая "Ясень" и "Лос-Анджелес".
По мнению российских и американских экспертов, скорость и глубина погружения позволила бы "Лире" уклониться от любой современной торпеды. Уже другой вопрос, что из-за большой скорости на принятие положения "к бою" экипажу пришлось бы потратить больше времени. Другим недостатком "Лиры" были ее небольшие размеры по сравнению с другими субмаринами этого класса. Поэтому запас торпед был меньше: 80-метровая "Лира" вооружалась 20 торпедами калибра 533 мм, в то время как "Щука-Б" брала 28 торпед плюс еще ракеты.
Но "гоночные" характеристики "Лиры" полностью нивелировали эти "недостатки". К тому же на "Лирах" стояла революционная для своего времени комплексная автоматизированная система управления "Аккорд", позволяющая сосредоточить все управление АПЛ на центральном посту. Часть технологий впоследствии была использованы в проектировании следующих подлодок "Барракуда" и "Щука-Б".
По признанию NI, "Лира" и сейчас могла бы нанести существенный урон кораблям НАТО. Субмарина создавалась специально для того, чтобы СССР мог доминировать в водах Атлантики и Северного Ледовитого океана.
Чтобы достичь такой высокой скорости, советским конструкторам пришлось внедрять самые смелые технологии. Большая скорость достигалась благодаря инновационному реактору с жидкометаллическим теплоносителем. Использовался расплавленный свинец. При этом на подлодке стояла уникальная система охлаждения, которая позволяла экипажу не "зажариться" в титановой субмарине.
Цель была достигнута – лодка оказалась непревзойденной и относительно безопасной. За 20 лет службы на ней не погибло ни одного человека и произошла только одна серьезная авария, ни одна "Лира" не была потеряна.
Но субмарина оказалась очень сложной в плане технического обслуживания, ведь приходилось иметь дело с расплавленным свинцом. Кроме того, по воспоминаниям подводников, механизмы лодки периодически выходили из строя, а дорогостоящих запчастей не хватало. А малая численность экипажа приводила к тому, что обслуживать лодку в море было трудно.
Наконец, обслуживать "Лиру" могли только в трех базах флота. Поддерживать температуру сплава на берегу не получалось, и приходилось решать задачу за счет самого реактора, что приводило к быстрой выработке ресурса.
"Лира" была шумной подлодкой из-за ее высокой скорости. Но ей и не нужно было скрываться: она мгновенно занимала позицию преследователя и из-за преимущества в скорости и маневренности начинала преследовать свою жертву, будь то эсминец или подлодка НАТО. Лодка-истребитель должна была сражаться в открытом бою, в котором просто должна была одержать верх.
Вдобавок на "Лире" впервые была опробована технология спасательной капсулы, которая могла спасти жизнь экипажу.
На Западе к "Альфе" отнеслись очень серьезно и сразу же начали разработку быстрых торпед. В частности, Mark 48 ADCAP, которые разгонялись до 63 узлов. Похожие торпеды Spearfish были у британцев. А в США и вовсе начали работу над сверхзвуковым ракетным комплексом "Морское копье". Проект был закрыт после окончания холодной войны, примерно тогда же списали и "Лиры". Всего в СССР построили семь "субмарин-истребителей".
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