Секретное оружие прикроет самые важные объекты

Разработку гиперзвукового оружия в США в ответ на российские "Цирконы" и "Кинжалы" не оставили без внимания в Москве. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники, в России разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, которые будут создавать помехи гиперзвуковым ракетам. Подобная практика применяется давно, однако для ракет, движущихся со скоростью более 5 Махов, нужны особые средства РЭБ.

Сообщается, что система будет защищать командные пункты, пусковые установки РВСН, а также заводы, аэродромы и транспортные узлы.

По словам главного редактора портала Military Russia Дмитрия Корнилова, современные ракеты уточняют координаты цели на конечном участке полета, и это их слабое место, так как они становятся уязвимыми для комплексов РЭБ.

Но речь идет не о ракетах "воздух – воздух" или крылатых ракетах, а о гиперзвуковых "болидах", разгоняющихся до огромных скоростей. По мнению военного эксперта Максима Климова, гиперзвуковая скорость в атмосфере создает вокруг ракеты плазму, и обычная головка самонаведения, будь то оптическая, оптико-электронная или лазерная, просто не будет работать.

В статье говорится, что новейший комплекс РЭБ "Дивноморье" может бороться с гиперзвуковыми объектами. Проверить это пока не представляется возможным, пока США, как и Россия, продолжают испытания гиперзвуковых ракет. "Циркон" запускают моряки ВМФ РФ, а американцы в марте опробовали на Гавайях планирующий гиперзвуковой блок.