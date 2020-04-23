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Начальника военной академии уволили из-за коронавируса

Наверху посчитали, что руководитель недоглядел и виноват в заражении курсантов

Начальника Военно-медицинской академии освободили от должности после того как в учреждении диагностировали коронавирус у более чем 55 человек.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства сообщение, были допущены просчеты в профилактике на факультете подготовки врачей для иностранных армий, а это якобы и привело к заражению курсантов.

Инфицированных военнослужащих изолировали в стационаре инфекционного отделения академии. На карантин также отправили лиц, контактирующих с ними.

Ранее коронавирусом заразились курсанты Нахимовского военно-морского училища, которые приехали в Москву на репетицию парада. Через некоторое время парад был окончательно перенесен Верховным Главнокомандующим.

Александр ИЛЬИН

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