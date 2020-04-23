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Китайский FC-31 бросит вызов российскому Су-57

Китайский FC-31 бросит вызов российскому Су-57
Фото: commons.wikimedia.org/Danny Yu (CC BY-SA 4.0)
Преимущество Китая в том, что это уже вторая машина

Китай со своим истребителем J-20 и Россия с Су-57 оказались в схожей ситуации. У обоих стран, казалось бы, есть машины пятого поколения, однако их количество настолько мало, что пока они практически не играют никакой роли в ВВС, разве что создают имидж.

И если у Су-57 пока есть проблемы с ключевыми системами, у J-20 не лучшим образом обстоят дела с двигателями. Позаимствовав у американцев технологии датчиков, свои турбины, соответствующие пятому поколению китайцы пока так и не собрали.

Пекин только готовит новый двигатель. Но заодно разрабатывает и второй истребитель пятого поколения, который по своей маневренности, скорости должен бросить вызов российскому Су-57. J-20 – это скорее аналог F-35, менее заметный, но не такой быстрый и взрывной, как тот же F-22.

FC-31 "Кречет" не похож на J-20. Эксперты авиации находят в нем сходства с YF-23, который так и не пошел в серию, расчистив дорогу F-22. Истребитель лишен канардов (небольшие "крылышки" на фюзеляже), и его ЭПР предположительно ниже, чем у J-20.

Также, по данным The National Interest, двигатели прототипа FC-31 обычные, не с управляемым вектором тяги. Скорее всего, китайцы поставят на истребитель новые, иначе будет сложно соперничать с F-22 и Су-57.

По мнению NI, двойное переднее шасси говорит о том, его будут использовать на авианосцах. Такая конструкция прочнее. Когда самолет с оружием "плюхается" на палубу, нагрузка на планер и шасси колоссальная. Китай ввел в эксплуатацию уже второй авианосец, поэтому палубный истребитель просто необходим НОАК. J-15 на базе Су-33 не очень надежны и по сути устарели, поэтому FC-31 – подходящий вариант.

Следующий авианосцы типа 003 и 004 будут больше и, скорее всего, их оборудуют электро-магнитными катапультами. В этом Китай обходит Россию с ее единственным "Адмиралом Кузнецовым", которому откровенно не везет. Москва не строит новый авианосец, поэтому о создании палубного Су-57 речи не идет, хотя конструкторы ранее заявляли, что готовы за это взяться.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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