Китайский FC-31 бросит вызов российскому Су-57
Китай со своим истребителем J-20 и Россия с Су-57 оказались в схожей ситуации. У обоих стран, казалось бы, есть машины пятого поколения, однако их количество настолько мало, что пока они практически не играют никакой роли в ВВС, разве что создают имидж.
И если у Су-57 пока есть проблемы с ключевыми системами, у J-20 не лучшим образом обстоят дела с двигателями. Позаимствовав у американцев технологии датчиков, свои турбины, соответствующие пятому поколению китайцы пока так и не собрали.
Пекин только готовит новый двигатель. Но заодно разрабатывает и второй истребитель пятого поколения, который по своей маневренности, скорости должен бросить вызов российскому Су-57. J-20 – это скорее аналог F-35, менее заметный, но не такой быстрый и взрывной, как тот же F-22.
FC-31 "Кречет" не похож на J-20. Эксперты авиации находят в нем сходства с YF-23, который так и не пошел в серию, расчистив дорогу F-22. Истребитель лишен канардов (небольшие "крылышки" на фюзеляже), и его ЭПР предположительно ниже, чем у J-20.
Также, по данным The National Interest, двигатели прототипа FC-31 обычные, не с управляемым вектором тяги. Скорее всего, китайцы поставят на истребитель новые, иначе будет сложно соперничать с F-22 и Су-57.
По мнению NI, двойное переднее шасси говорит о том, его будут использовать на авианосцах. Такая конструкция прочнее. Когда самолет с оружием "плюхается" на палубу, нагрузка на планер и шасси колоссальная. Китай ввел в эксплуатацию уже второй авианосец, поэтому палубный истребитель просто необходим НОАК. J-15 на базе Су-33 не очень надежны и по сути устарели, поэтому FC-31 – подходящий вариант.
Следующий авианосцы типа 003 и 004 будут больше и, скорее всего, их оборудуют электро-магнитными катапультами. В этом Китай обходит Россию с ее единственным "Адмиралом Кузнецовым", которому откровенно не везет. Москва не строит новый авианосец, поэтому о создании палубного Су-57 речи не идет, хотя конструкторы ранее заявляли, что готовы за это взяться.
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