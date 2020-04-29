Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Военные показали репетицию парада в Калининграде на Су-30СМ

Военные показали репетицию парада в Калининграде на Су-30СМ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Летчики установили камеры в кабинах

В Калининграде прошло репетиция воздушной части Парада Победы. Видеозапись, где кадры, в том числе, сделаны из кабин пилотов, опубликовало РИА "Новости" в своем телеграм-канале. На ней показан взлет пары Су-27 из кабины, а также работа звена Су-30СМ морской авиации Балтийского флота.

Сообщается, что в репетиции также приняли участие бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.


До 9 мая летчики проведут еще одну тренировку под Калининградом, а 30 апреля и 7 мая назначены генеральные репетиции.

После переноса Парада Победы на Красной площади в силе осталась только воздушная часть. Летчики соблюдают дистанцию, поэтому их выступления решили не отменять. Воздушные парады пройдут в нескольких городах России. Так, на Дальнем Востоке была репетиция вертолетчиков на Ка-52.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России

За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля

Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей