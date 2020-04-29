Летчики установили камеры в кабинах

В Калининграде прошло репетиция воздушной части Парада Победы. Видеозапись, где кадры, в том числе, сделаны из кабин пилотов, опубликовало РИА "Новости" в своем телеграм-канале. На ней показан взлет пары Су-27 из кабины, а также работа звена Су-30СМ морской авиации Балтийского флота.

Сообщается, что в репетиции также приняли участие бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

До 9 мая летчики проведут еще одну тренировку под Калининградом, а 30 апреля и 7 мая назначены генеральные репетиции.

После переноса Парада Победы на Красной площади в силе осталась только воздушная часть. Летчики соблюдают дистанцию, поэтому их выступления решили не отменять. Воздушные парады пройдут в нескольких городах России. Так, на Дальнем Востоке была репетиция вертолетчиков на Ка-52.