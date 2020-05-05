В Вашингтоне заинтересовались оружием советского производства
Вашингтон собрался закупить боеприпасы и системы вооружений, которые производятся в бывших советских республиках или в странах Восточного блока. Это следует из заявки Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде.
Данное вооружение нужно Пентагону, другим американским ведомствам и союзникам Штатов "с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения", сообщает RT, в распоряжении которого оказался текст заявки.
Вашингтон намерен заключить пятилетние контракты с неустановленным сроком закупок и поставок вооружения в места дислокации. Речь идет как о континентальной части США, так и за ее пределы.
Напомним, почти ровно год назад, в мае 2019 г. Пентагон оставлял заявку на приобретение тех видов оружия, которое не используется в странах НАТО, а именно на автоматы Калашникова, пистолеты Токарева и Макарова, писал портал Defence Blog.Периодически в СМИ попадает информация о том, что американцы испытывают свою боевую технику на советском вооружении. Так, в конце прошлого года стало известно, что Пентагон проверял броню своего танка "Абрамс" с помощью советского танка Т-72.
А в начале нынешнего марта американские военные отчитались о предварительных испытаниях новой ракеты класса "воздух-поверхность" JAGM. По данным "Российской газеты", они оказались неутешительными из-за нескольких промахов. Испытания были остановлены для доработки программного обеспечения. Отметим, что в исследовании участвовал, в том числе, все тот же танк Т-72.
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