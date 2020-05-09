Американский адмирал сообщил силе и гибкости морского флота

Простояв в Баренцевом море около 5 дней, эсминцы США уплыли из его вод. Адмирал США Джеймс Фогго сообщил, что их пребывание должно были продемонстрировать “силу, гибкость и приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах”.

Всего ударная группа состояла из эсминцев “Портер”, “Дональд Кук”, “Франклин Рузвельт” и фрегата “Кент”. К морскому флоту также привлекли и воздушный в виде двух самолетов P-8A и RC-135. Всего в операции участвовали 1,2 тысячи солдат НАТО, сообщает РИА "Новости".

Ранее пребывание флота США в Баренцевом море назвали провокацией перед Днем Победы.