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Российский "Витязь" достиг дна Марианской впадины

Российский "Витязь" достиг дна Марианской впадины
Фото: Guo Songjiao/Xinhua/www.globallookpress.com
Погружение совершили в честь 75-летия Победы

“Витязь” стал первым автономным аппаратом, которому удалось достичь дна Марианской впадины. Он погрузился на глубину 10 028 метров вечером 8 мая и пробыл там около 3 часов. Погружение было приурочено к празднованию Дня Победы. 

По словам специалистов, это стало возможно благодаря новым разработкам в области искусственного интеллекта. Аппарат способен самостоятельно выявлять препятствия и обходить их, а также решать массу других задач. Сообщается, что проводить эксперименты с погружением продолжат. 

“Успех подтвердил верность выбранных разработчиками комплекса конструкторских решений”, – рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев изданию РИА "Новости". 

Сообщается, что разработкой “Витязя” занимались судостроители и ученые РАН, которых поддерживал в этом Тихоокеанский флот.

Ранее "Утро.ру" поделилось малоизвестными фактами о Великой Отечественной войне. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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