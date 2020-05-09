Погружение совершили в честь 75-летия Победы

“Витязь” стал первым автономным аппаратом, которому удалось достичь дна Марианской впадины. Он погрузился на глубину 10 028 метров вечером 8 мая и пробыл там около 3 часов. Погружение было приурочено к празднованию Дня Победы.

По словам специалистов, это стало возможно благодаря новым разработкам в области искусственного интеллекта. Аппарат способен самостоятельно выявлять препятствия и обходить их, а также решать массу других задач. Сообщается, что проводить эксперименты с погружением продолжат.

“Успех подтвердил верность выбранных разработчиками комплекса конструкторских решений”, – рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев изданию РИА "Новости".

Сообщается, что разработкой “Витязя” занимались судостроители и ученые РАН, которых поддерживал в этом Тихоокеанский флот.

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