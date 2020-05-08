Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Разгром гитлеровской армии стоил Советскому Союзу огромных потерь, а страшный период навсегда оставил след в мировой истории. Однако далеко не все события 1941 – 1945 гг. широко известны: одни подробности упоминаются редко, а другие открылись лишь годы спустя. "Утро.ру" подготовило подборку самых интересных и малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне.
Боевые верблюды
В 1942 г. советской армии не хватало автомобилей и техники. Тогда и было принято решение "призвать" на службу верблюдов. Эти животные оказались очень выносливыми и по силе превосходили лошадей. Верблюдов, которые вошли в состав резервных войск в Астраханской области использовали в качестве тягловой силой для пушек.
Двое из них – Машка и Мишка – вместе с советскими военными прошли более 3 тыс. км и в 1945 г. вошли в Берлин. А в 2010 г. животным-героям поставили памятник в городе Ахтубинске.
Солдаты в средневековых доспехах
Необычный способ защитить советских военных придумали в 1943 году. Для пехотинцев и артиллеристов Уральского добровольческого танкового корпуса изготовили особые латы, подобно тем, что носили средневековые рыцари. Однако доспехи оказались слишком тяжелыми, и солдаты бросили их прямо на поле боя.
Исчезнувший Кремль
Московский Кремль во время войны спрятали так, что немецкие военные не могли его обнаружить, летая над столицей. Звезды на башнях тщательно замаскировали, а купола соборов покрасили в черный цвет. По периметру Кремлевской стены установили макеты жилых построек, чтобы скрыть зубцы.
Тракторы вместо танков
Из-за нехватки техники вместо танков советские военные использовали самые обычные тракторы. Машины обшили специальной броней во время обороны Одессы. Впрочем, боевую технику они заменить не могли. Тракторы должны были просто напугать врагов.
Дня Победы не было
После разгрома фашистской Германии в Советском Союзе 17 лет не праздновали 9 Мая. С 1948 г. этот день оставался рабочим и лишь в 1965 г. его впервые отметили с размахом.
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