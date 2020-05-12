В США С-400 назвали "самой большой проблемой" в отношениях с Турцией

Поставки российских ЗРК – главный раздражитель для американцев

Такое признание сделал спецпредставитель США по Сирии и дипломат по связям с Турцией Джеймс Джеффри.

Он заявил, что покупка Анкарой С-400 "подрывает потенциал" американского истребителя F-35.

"С-400 – это … исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны – истребитель F-35",

- сказал Джеффри. Его цитирует РИА Новости.

По словам представителя американской стороны, исключая эту "большую проблему", по остальным вопросам Анкара и Вашингтон хорошо ладят.

За сделкой России и Турции по поставкам С-400, которые начались в июне 2019 года, до сих пор следят многие страны. Разнообразные эксперты периодически высказываются по поводу российских ЗРК. Так, на днях СМИ выдвинули версию, что турки могут отказаться от зенитно-ракетных систем, ибо у них нет на них денег. Одно из вьетнамских изданий же недавно писало, что российские С-400 неэффективны против американских истребителей F-35.