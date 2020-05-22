Истребитель напичкан системами, которые должны предотвращать подобные аварии

В США недоумевают, как мог упасть истребитель пятого поколения F-35, оборудованный сразу несколькими системами для предотвращения подобного ЧП. При этом в ВВС США до сих пор не объявляют, что же стало причиной крушения самолета недалеко от базы Эглин, где ранее разбился и F-22.

По данным The National Interest, на момент аварии в воздухе находилось несколько F-35. Было темно, а это означает, что пилоты летели по приборам. Но этот истребитель оборудован самым современным прибором ночного видения. Кроме того, у него программируется траектория посадки – это технология Delta Flight Path, которая помогает летчикам совершить посадку в любую погоду и время суток. Все данные высвечиваются на одном экране – высота, угол, поверхность земли.

Вдобавок, F-35A оборудован системой автоматического предотвращения столкновения с землей на тот случай, если пилот получил травму в кабине. Такая же технология установлена на модернизированных F-16 и уже спасла немало жизней.

В перспективе F-35 оборудуют технологией Auto Air Colloid Avoidance, которая должна предотвратить столкновение самолетов в воздухе.

F-35 ВВС Японии год назад разбился также в ночное время. Тогда причиной аварии назвали дезориентацию пилота. Это странное объяснение, так как автоматика истребителя должна была помочь избежать столкновения с землей.

Возможно, у F-35 отказала система управления и самолет просто не слушался пилота, а также не мог реагировать на команды систем безопасности. Гидравлика, двигатели – причин может быть множество.