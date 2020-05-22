Однако модернизированные "Лебеди" пока так и не получили новые двигатели

Телеграм-канал Above all, специализирующийся на боевой авиации, опубликовал видеоролик, на котором запечатлены полеты одного из самых красивых самолетов с мире – Ту-160 "Белый Лебедь". На нем показана кабина самолета, сопровождение машины истребителями, заправка, а также полет на сверхзвуковой скорости.

Месяц назад Минобороны получили два модернизированных ракетоносца – "Ивана Ярыгина" и "Василия Решетникова". В них улучшили авионику, однако об установке новых двигателей НК-32, которые должны увеличить дальность самолетов на 1000 км, ничего не сообщалось.

Расстроила любителей авиации и невозможность переоборудования Ту-160 под гражданские нужды. Как заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, для этого придется ставить систему кондиционирования и санузел, а это не так просто.

Осенью Минобороны подало иск к "Туполеву" на более, чем 4 млрд рублей. А накануне стало известно, что генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов покинет свой пост, при этом официально информация не подтверждается. Связаны ли эти события, неизвестно.

Ранее в США заявили, что заменят двигатели на своих бомбардировщиках В-52. Что касается В-1В, который является дальним родственников российского "Лебедя", то этот самолет американцы планируют отправить на пенсию, но произойдет это точно не скоро.