Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ту-160 показали во всей красе

Ту-160 показали во всей красе
Снимок с видео/Министерство обороны РФ/ТАСС
Однако модернизированные "Лебеди" пока так и не получили новые двигатели

Телеграм-канал Above all, специализирующийся на боевой авиации, опубликовал видеоролик, на котором запечатлены полеты одного из самых красивых самолетов с мире – Ту-160 "Белый Лебедь". На нем показана кабина самолета, сопровождение машины истребителями, заправка, а также полет на сверхзвуковой скорости.

Месяц назад Минобороны получили два модернизированных ракетоносца – "Ивана Ярыгина" и "Василия Решетникова". В них улучшили авионику, однако об установке новых двигателей НК-32, которые должны увеличить дальность самолетов на 1000 км, ничего не сообщалось.

Расстроила любителей авиации и невозможность переоборудования Ту-160 под гражданские нужды. Как заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, для этого придется ставить систему кондиционирования и санузел, а это не так просто.

Осенью Минобороны подало иск к "Туполеву" на более, чем 4 млрд рублей. А накануне стало известно, что генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов покинет свой пост, при этом официально информация не подтверждается. Связаны ли эти события, неизвестно.

Ранее в США заявили, что заменят двигатели на своих бомбардировщиках В-52. Что касается В-1В, который является дальним родственников российского "Лебедя", то этот самолет американцы планируют отправить на пенсию, но произойдет это точно не скоро.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Последние новости о коронавирусе в России на 22 мая

Новые смерти и очаг эпидемии, прививку от инфекции будут делать не всем, эксперт окрестил низкую смертность в стране "русским чудом" - главные новости о COVID-19 к пятнице в материале "Утро.ру"

Взрыв хохота: свежие анекдоты дня на 22 мая

Короткие смешные шутки отвлекут от насущных проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей