Завод на всякий случай засекретили

В России начали строить первый опытный образец нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, или "Изделие 80". Ранее Минобороны опубликовало эскиз самолета, который одновременно напоминает Ту-160 "Белый лебедь" и тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Также в интернете появились фотографии макета самолета, который испытывали в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

Информацию о том, на каком предприятии строят прототип, засекретили. Как пишет "Военное.РФ", это один из авиазаводов Объединенной авиастроительной корпорации. Сообщается лишь, что сейчас идет работа над кабиной, а готов прототип будет в 2021 году.

Новый бомбардировщик с использованием стелс-технологий в перспективе должен заменить действующие Ту-160, Ту-95 и даже Ту-22М3. Известно, что самолет будет дозвуковой, то есть акцент сделан на малозаметность. При этом, судя по фото, это не бесхвостка, и планер сочетает сразу несколько схем.

Похожий самолет проектируют в Китае. А вот США пошли по проторенной дороге, и их B-21 очень напоминает В-2, но при этом превосходит его в стелс-технологиях.