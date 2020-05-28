Глава Роскосмоса разгадал, что стоит за планами Илона Маска сбросить на Марс термоядерные бомбы

Дмитрий Рогозин увидел коварные планы за идеей Илона Маска бомбить Марс термоядерными зарядами, чтобы создать на планете атмосферу. По словам главы Роскосмоса, это чудовищно негуманно, а американский бизнесмен просто хочет вывести ядерное оружие в космос, и Россия будет максимально препятствовать этому.

"Кто ему дал право уничтожать планету?!" – возмутился Рогозин в эфире канала "Соловьев LIVE" на "Ютуб".

Илон Маск, известный своими эксцентричными идеями и высказываниями, предложил сбросить термоядерные бомбы на полюса Мараса еще в 2015 году. Согласно гипотезе предпринимателя, из-за этого создастся парниковый эффект, который, возможно, улучшит суровый климат на Марсе, и его будет проще "обжить" в перспективе.

Горячим сторонником высадки на Марс является президент США Дональд Трамп. Американские журналисты писали, что он просто спрашивал ученых, сколько им нужно денег, и хотел, чтобы американцы полетели на Марс при его президентстве.

В феврале этого года Трамп попросил Конгресс выделить средства на программу полета на Луну "Артемида". Ее продолжением должна стать программа полета на Марс.

Однако Илон Маск хочет опередить NASA. Лидер SpaceX собирается разработать систему автономного жизнеобеспечения с учетом климата Красной планеты. Оборудование Маск собирается доставить на Марс уже в 2022 г. с помощью ракеты собственного производства. А первые колонисты Марса, по его словам, отправятся на на планету в 2024 году.