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США разглядели русских пилотов на перекрашенных Мигах

США разглядели русских пилотов на перекрашенных Мигах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Ливии готовится серьезная "заварушка"

История с российскими МиГ-29 и Су-24 в Ливии, которые загадочным образом, через российскую базу Хмеймим, прибыли в распоряжение фельдмаршала Хафтара, получила продолжение. Командование США в Африке (AFRICOM), которое в Москве ранее уже обвинили в распространении фейков, отчитались уже о 14 российских самолетах на ливийских авиабазах. При этом, как утверждают американцы, прилетели на них российские военные летчики.

AFRICOM опубликовало новые спутниковые снимки военных баз в Ливии, а также видео прилета Ан-72 с бойцами ВЧК (военная частная компания – прим.ред.) "Вагнер" под прикрытием ЗРПК (зенитно-ракетный пушечный комплекс – прим.ред.) "Панцирь-С1". Действие происходило на двух базах – в Эль-Джуфра и Бени-Валид в 90 милях от Триполи.

Американцы уверяют, что российские военные закрасили отличительные знаки ВКС РФ на своих самолетах на базе Хмеймим, а затем полетели в Ливию.

На снимках показаны укрытия, в которых хранят самолеты во избежание ударов турецких беспилотников. А также возведенный пункт технического обслуживания МиГов и новый радар для управления воздушным движением.

По мнению The Drive Москва использует труд наемников, которые тесно связаны со спецслужбами и высокопоставленными чиновниками. Теперь на Западе опасаются, что Россия будет поддерживать Хафтара так же, как Башара Асада в Сирии, а это означает новую затяжную войну.

Александр ИЛЬИН

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