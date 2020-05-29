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СМИ: Турция узнала все слабые места российского "Панциря"

СМИ: Турция узнала все слабые места российского "Панциря"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Комплекс попал под серьезную "раздачу"

Турция во время боевых действий в Ливии могла раскрыть секреты российских ЗРПК "Панцирь-С1", как минимум десять из которых были уничтожены беспилотниками "Байрактар".

Как пишет польское издание Defence24, полученная информация может быть бесценной для турецкой стороны, а также всего западного мира в ходе будущих конфликтов.

В Турции распиарили уничтожение ЗРПК российского производства, однако предпочли не говорить о потерянных беспилотниках, которых набралось, как минимум, 40. Часть "Панцирей" была уничтожена на шоссе, когда расчеты были не готовы в воздушной атаке.

Комплекс работает, пусть и не так, как того хотелось бы. Как ранее писал телеграм-канал "Рыбарь", есть претензии к шасси. А еще до этого российские военные заявляли, что ЗРПК не соответствует всем техническим характеристикам. Не ясно, поступили ли на вооружение дешевые ракеты "Гвозди", разработанные специально для уничтожения беспилотников.

Маловероятно, что турки нашли что-то для себя интересное в "Панцирях", особенно, если это экспортная версия, поставленная для ОАЭ. На Западе также хорошо знают "Панцирь-С1", так как он продается за рубеж. Хотя некоторые польские читатели предполагают, что фельдмаршалу Хафтару достались российские образцы. Но даже если так, вряд ли турецкие военные узнали бы что-то новое. Сейчас Россия готовится принять на вооружение "Панцирь-СМ", вот он мог бы заинтересовать Анкару, как и Тор-М2.

Александр ИЛЬИН

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